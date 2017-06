Eden Hazard ka thyer këmbën (Foto)

Federata e Futbollit të Belgjikës ka konfirmuar se lëndimi i yllit të skuadrës, Eden Hazard, është më i rëndë se që u mendua në fillim.

Është bërë e ditur se lojtari ka pësuar frakturë në nyjën e këmbës së djathtë dhe nuk do të luajë ndaj Republikës së Çekisë dhe Estonisë.

Ende nuk dihet nëse ai do të arrijë të rikuperohet për parasezon me Chelsean, apo do të mungojë deri në shtator.

“Testet mjekësore kanë treguar se Eden Hazard ka pësuar frakturë në nyjën e këmbës së djathtë”, bëjnë të ditur belgët. /Express/