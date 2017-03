Edhe “donet e Tarzanit” nuk mund tët’ shpëtojë nga burgu i Shutkës, Gospodine Nikolla Gruevski!

Nga Sulejman Mehazi/

Shkuam krejt, na është kërcënuar ky farë “patulaki”, Gruevski me VMRO-vcat e tij, se do ta mbrojnë shtetin pēr shkak të gjuhës shqipe, apo platformës së shqiptarëve. Po kujt ia tregosh keto përralla, popullit tënd apo vëmërovcave tu. Pse çfarë mendon, populli si di qëllimet tua, s’di se jeni në gjendje ta prishni këtë shtet e të shpëtoni nga Prokuroria Speciale e nga burgu i Shutkës, dhe, se nuk të intereson fare “drzhava” e Maqedonisē, sa më keq të behet aq më mirë për VMRO-në. Pse thua se populli do ta mbrojë Maqedoninë? A nuk sheh se ky popull nuk të do, a ekziston popull në rruzullin tokësor të përkrahë udhëheqësit kriminelë e të korruptuar sikurse që jeni ju. Çdo përpjekje e juaj për të shpëtuar veten është e kot dhe e pa sukseshme. Ne në Tetovë themi kështu: “Edhe donet e Tarzanit nuk mund tët’ shpëtojnë nga burgu i Shutkës,” po sa do gëzoheshim që së bashku me, ju, të burgoseshin edhe kēta hajdutët tanë!

P.S.

O ju maqedonas të verbuar e të helmuar me nacionalizmin e egërsuar e të zi, me atë shpirtin tuaj artificial e të përzier me spermatozoide serbo-greke-bullgare, tani do ta shihni se i kujt është, kush e do , e cilët janë autoktonë në këtë shtet, ju fara e prishur maqedonase e VMRO-së, që e doni këtë Maqedoni për të vjedhur e shkatërruar, apo, ne, shqiptarët që jemi të rrënjosur thellë në këto troje që nga parahistoria njerëzore. A s’e shikuat zemërgjërësinë tonë gjatë zgjedhjeve të fundit parlamentare, 70,000 vota popullata shqiptare ia dha partisë suaj maqedonase të Zaevit, shpirti juaj i përlyer e artificial kurrë nuk mund ta bënte këtë që e kemi bërë ne. E gjithë kjo tregon e argumenton se ne e duam më shumë këtë shtet, nuk jemi ardhacakë të Putinit, këtu jemi denbabaden o shushlakë maqedonas.