Edhe Kryeministri Zoran Zaev duhet ta pres në mënyrë protokollare ESRA ILJAZIN për “unazën” e fituar !

Shkruan: Qenan Aliu

Shpresoj se Kryeministri Zoran Zaev do ta pres në mënyrë protokollare ESRA ILJAZIN për suksesin brilant të saj si studente. I nderuari Zaev, Esra , studentja e dekoruar jovetëm si inxhinjere-arkitekte por edhe se një nënë e ardhëshme shqiptare me shami në kokë do të sfidojë jovetëm specialcat e regjimit të mposhtur që privonin grua me shami në kokë të lidhur me pranga dhe plus të shtërnguar për sqetullash, por Esra do të ndihmoj për demokracinë dhe zhvillimin e këtij vendi me zanatin e sajë. Përndryshe, Esra Iljazi u shpallë studentja më e dalluar për vitin 2017 në fakultetin e arkitekturës pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, njëherit edhe studentja e parë shqiptare që dekorohet me këtë çmim që organizohet që nga viti 2004 nga Instituti i Inxhinierisë në Maqedoni !