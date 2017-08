Edhe një ‘transfer’ nga BDI në LR-PDSH (Foto)

Sevdail Aziri edhe zyrtarisht nga BDI kalon në rradhët e LR-PDSH-së. Zhurnal mëson se pas mbledhjes së mbrëshme të LR-PDSH-së edhe edhe oficialisht Aziri është pjesë e strukturave të kësaj partie me çka do të kontribuoj edhe në zgjedhjet lokale të 15 tetorit.

Agjencia e Lajmeve Zhurnal javën e kaluar shkroi se Aziri do të kaloj në LR-PDSH, me çka me mbledhjen e mbrëmshme të Kuvendit zgjedhor të degës së Shuto Orizare, edhe u konfirmua lajmi i Agjencisë tonë ku Sevdail Aziri ,ish funksionar i BDI-së i cili njihet si një ndër aktivistët më me ndikim të BDI-së në degën e kësaj komune, tanimë me grupin e tij ka kaluar në LR-PDSH-në e Ziadin Seles

Aziri javën e kaluar në një status të tij në rrjetin social Facebook ka ftuar miqtë e tij që të marrin pjesë në kuvendin zgjedhor të degës së LR-PDSH të kësaj komune, ku edhe zyrtarisht u bë pjesë e kësaj partie.

