Edhe pas Hanit vendi mbeti i ndarë dhe përcarë sikur më herët

Memedali Jusufi

Platforma shqiptare eshte nenshkruar ne Tirane dhe se kendejmi eshte atak i drejteperdrejte i nje shteti te huaj ndaj vendit tone. Me kete bindje shume qytetare kerkojne dhoma gazi dhe vdekjen e shqiptareve te ketushem. Platforma sipes Bdi-se eshte rezulltat i takimit ne Shkup ne mes Aleances per Shqiptaret dhe Bashkimit Demokratik per Integrim. Nga Aleanca per Shqiptaret thone se platforma eshte ideuar ne qytetin e Gostivarit . Nderkoh nga Levizja Besa thone se Platforma eshte si produkt i takimit te Tiranes ne mes tre subjekteve politike te shqiptarev te Maqedonise me kryeministrin e Shqiprise Edi Rama. Gjithsesi Platforma shqiptare mbase edhe mund te jete kurth i BDI-se qe ti jap alibi ose shkak partise maqedonase VMRO per te fundosur shtetin dhe per ti shpetuar kriminelet e te dyja partive ne pushtet BDI dhe VMRO, te cilat parti udh-heqin me shtetin ne dekaden e fundit. Ka te tille qe mendojne se Platforma e famshem eshte zjari te cilin e vodhi Prometeu nga Zotrat e Olimpit qe eventualishte nese nuk zyrtarizohet gjuha e Thotit , me kete mer fund shteti i ashtuquajtur Maqedoni. Ne gjith kete diskutim publik nuk do mend se mund te konstatojme se ky dokument eshte prodhim i pa-aftesise se klases politike per te zgjidhur nje ceshtje e cila eshte kushtetuese ne republiken e Maqedonise.