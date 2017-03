EDHE ZAEVI ZHGËNJEN VOTUESIT SHQIPTARË

Në konferencën për shtyp lideri i LSDM-së Zoran Zaev, më në fund e hoqi maskën dhe paraqiti fytyrën e vërtetë të shovenistit dhe antishqiptarit .Në shkrimet e mia pas zgjedhjeve të dhjetorit kam theksuar pak a shumë se, si Zaevi dhe Gruevski janë vijues dhe pëfaqësues të një politike antishqiptare.

Sot ai deklaroi se gjuha shqipe nuk mund të përdoret në bankënota dhe në uniformat e policisë pasi e ndalon kushtetuta!Jo zotërinj, kushtetutat nuk janë të përjetshme dhe pandryshueshme nëse ka vullnet politik për ta ndryshuar ato mund të ndryshojnë.

Barazia e plotë dhe ndryshimet kushtetuese për bllokun politik sllavo-maqedon paraqet humbje të supremacisë politike ndaj shqiptarëve e cila e mban këtë të drejtë si një qëndrim mohues dhe shovenist ndaj kërkesave dhe kushteve minimaliste të subjekteve politike parlamentare shqiptare me Platformën Shqiptare .Me këtë qëndrim i doli “era lakrorit ” dhe lojës së ujkut Zaev për gatishmërinë dhe pranimin e Platformës Shqiptare në programin qeverisës.

Ky prononcim i fundit i liderit dhe pretendentit për kryeministër Zoran Zaev,kërkon një reflektim të thellë për subjektet politike shqiptare të kenë një arsye më shumë për të qëndruar të bashkuar dhe të pamposhtur duke i mbrojtur edhe ato kërkesa minimaliste të Platformës së tyre .Shpresat për zyrtarizim të gjuhës shqipe kandidati për kryeministër Zaev, i hodhi poshtë si antikushtetuese ,me këtë deklarim të qartë ai zhgënjeu 70 mijë votuesit shqiptarë që besuan në broçkullat e tij për barazi dhe zyrtarizim të gjuhës shqipe. Edhe këtë radhë nuk kishte si të ndodhte ndryshe me premtime pa mbulesë të një subjekti politik si LSDM-ja që nga e kaluara e saj shquhet për fushata antishqiptare ndaj gjuhës dhe kulturës shqiptare. Ndaj gjithë kësaj demagogjie ndaj gjuhës shqipe vlen fjala e urtë popullore se, “të gjithë derrat një turi kanë”. Le të shpresojmë se shiptarët tani e tutje nuk do ta hanë sapunin për djathë .