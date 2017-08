Edicioni i radhës së KosICT me risi të shumta nga teknologjia

Arritjet më të mëdha nga fusha e teknologjisë informative dhe trendet më të fundit të zhvillimit teknologjik edhe kësaj radhe do të prezantohen nëedicionin e gjashtë të konferencëstashmë te njohur,KosICT. Folës ndërkombëtarë, rajonal dhe vendor nga kompanitë më prestigjioze si Google, Apple e shumë kompani të tjera vendore do të jene prezent dhe do të shpalosin më të rejat nga kjo fushë.

Edicioni i radhësi kësaj konference do të mbahet në Prishtinë nën organizimin e Shoqatës për Teknologji të Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës (STIKK), në bashkëpunim meKolegjin Universumdhe Qendrën Inovative të Kosovës.

Për dy dite sa do të zgjasë kjo konferencë, pjesmarrësit do të kenë mundësinë të zhvillojnë takime të ndryshme lidhur me fushën e teknologjisë apo takime biznesore me kompani të ndryshme nga mbarë bota.

Zhvillimi i ngjarjeve të këtilla është i një rëndësie të madhe për faktin se shumë kompani vendore, studentë nga kjo lëmi e njerëz të apasionuar nga teknologjia do t’a kenë rastin të mësojnë më shumë për trendet e zhvillimit në këtë fushë, lëmitë e zbatimit të teknologjisë në përgjithësi si dhe shakllën e zhvillimit të saj në një të ardhme të afërt.

Një nga partnerët organizativ të kësaj konference, Kolegji Universum, vazhdimisht ka promovuar dhe inicuar ide të ndryshmë inovative për studentët, në mënyrë që pas përfundimit të studimeve të mund t’a gjejnë vetëm më lehtë në tregun e punës si dhe të kontribuojnë direkt në zhvillimin paralel të teknologjisë edhe në vendin tonë krahasuar me vendet e tjera më të zhvilluara.

