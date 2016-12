Efektet negative nga ajri i ndotur tek produktiviteti në fabrika

Instituti për zhvillim ekonomik-Tetovë/

Ajri i ndotur ndikon negativishtë tek popullata aktive e cila është e kyqur direktë në proçesin e prodhimit,nëpër fabrika apo uzina punuese. Tek puntorët efektet negative manifestohen gjatë orarit të punës, sepse nuk arihet shkalla optimale e produktivitetit e cila ma automatizëm e ulën normën në njësi të pa prodhuara pastaj kjo dukuri indirektë e ngritë koston e çmimit në treg. Dhe mallrat nuk korespondojnë më parametrat e ofertës dhe kërkesës së tregut.Nga kjo dukuri anormale ka dëmë fabrika dhe tëre shteti,nga mos realizimi i qarkullimit gjegjësishtë nga proçesi i shitblerjes, nuk realizohen tatimet nga qarkullimi i mallrave të konsumit të gjëre. Gjegjësishtë edhe bruto produkti shoqëror bënë ramje për disa shkallë. E datyrueshme është marja e kredive,për ti mbuluar humnerat e zeza në ekonominë nacionale, dhe fillon varfërimi i qytetarëve.

Sqarime detale jepë profesori i kimisë Mumin Kadriu, ai sqaron se si ajri varfërohet nga Oksigjeni dhe pasurohet me Monoksidë Karboni, i cili pengon frymarjen sepse Hemoglobina nuk arinë që në gjakë të mbartë oksigjen nga ajri i natyrës,por pasurohet dhe mer monokside dhe e shpërndanë nëpër inde pastaj nëpër qelizat e trupit të njeriut.Dhe me këtë aktë indet e trupit , nga mungesa e oksigjenit muskujtë plogshtohen dhe i tërë organizmi lodhet shpejtë, dhe trupi nuk mundet tu përgjigjet aktiviteteve fizike por edhe intelaktuale, gjetë orarit të punës.

Prandaj duhet të kursehen puntorët nga helmimet e ajrit të ndotur, të izolohen vendet e punës që mos të depërtojë ajri i helmuar, apo të instalohen aparatura të cilat e filtrojnë ajrin në puntori.

Pasojat psiqike te puntorët i sqaronë psikiatri prof.dr Musli Ferati. Ai thotë se puntorët në vendet e punës nuk ndihen të rahatshëm nga mos realizimi i normave të caktuara të njesive për tu prodhuar.

Sepse mos realizimi i obligimeve të caktuara në afat kohorë të caktuar më parë,puntorët zhyten në depresion,dhe e humbin koncentrimin ne vendin e punës, ekzistojnë vende të punës të cilët nga moskujdesia dhe mos koncentrimi munden ta humbin shëndetin apo jetën. Se edhe depresioni paraqitet si pasoje e ndotjes se ajrit, i cili ka reperkusione serioze ne shëndetin mendor dhe mireqenien globale shëdetsore të punëtoreve te ekspozuar ndaj ndotësve kimik të ajrit.

Instituti për zhvillim ekonomik, ngrenë alarmin, dhe reshtohet për kërkesën, që të meren hapa të vendosura dhe më serioze,sepse deri më tashë akoma s’ka patur efekte pozitive në parandalimin e ndotjes ,dhe nuk janë dhënë rezultate të pëlqyera. Autoritetet komunale duhet saktësishtë ti dedektojnë burimet e ndotjes,dhe ti neutralizojnë apo ti eliminojnë. Ndotja vjenë nga mesi ynë nuk vjenë nga jashtë, por inspeksionet të jenë vigjilentë dhe ti tregojnë ndotësit, se përndryshe do të blokohen të gjithë segmentet jetësore , si në sektorin privat, ashtu edhe në atë shoqrorë, dhe përgjegjësia do të bjerë mbi ata të cilët nuk qenë azhurë për ti eleminue ndotësit e ajrit.

Fushëgropa e Pollogut është shumë e ndieshme nga ndotësit, prandaj luten të gjithë që të kontribojmë për ruajtjen e mjedisit jetësorë.Ose të bëjmë trusni kolektive mbi organet kompetente. Që më në fundë të çlirohemi nga sedimentimi disa vjeçarë i ndotësve.