Ekskluzive: Publikohet fotografia e parë e paramilitarëve maqedonas, ja emri i njërit (Foto)

A po përgatitet VMRO-DPMNE të formojë njësite paramilitare me qëllim të pengimit të formimit të qeverisë së re?

Redaksia e portalit Plus Info ekskluzivisht ka siguruar një fotografi, ku vërehen katër persona të veshur me uniforma të zeza dhe me kapela “bereta”, ku mbajnë mbishkrimin “Patriotët”, transmeton Gazeta Lajm.

Majtas në fotografi vërehet drejtori i gjimnazit të Prilepit, Kiril Nikollovski, i cili këtyre ditëve i këshillonte gjimnazistët e këtij qyteti të dalin në protestat kundër “Platformës Shqiptare”.