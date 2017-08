EKSKLUZIVE/ Si sheikët arabë shfryjnë epshet me “pjeshkat” shqiptare të Instagramit

Prostitucioni i formave të ndryshme po bëhet një fenomen mjaft i mprehtë për shoqërinë shqiptare.

Përveç atij klasik, sëfundmi ka shpërthyer një formë e re e prostitucionit ku vajza nga ato që rëndom thuhet ” që as që ta merr mendja”, ofrojnë shërbime të tilla kryesisht në vend të largëta me Shqipërinë, shkruan Albeu.com.

Si funksionon

Ato nuk deklarohen si prostituta. Përkundrazi, në rrjetet sociale shfaqin jetën e tyre plot shkëlqim dhe luks duke hedhur foto nga vendet më të lakmuara për pushime, me makina, celular, veshje dhe bizhuteri luksi, të cilat nuk ia ka blerë as babai, as vëllai, as i fejuari dhe aq më pak t’i kenë blerë vetë…sepse, janë papunë.

Në fakt, e bëjnë një punë, për hir të së vërtetës…

Fillon si një ekspozim i “aseteve” kryesisht në instagram dhe më pas vjen ftesa për një xhiro me “5 yje”, e cila nuk është gjë tjetër veç se një formë e sofistikuar prostitucioni, ku vajza merr valixhet dhe arratiset nga Shqipëria për disa ditë duke shkuar pranë klientit, shkruan Albeu.com.

Në aeroportin e destinacionit e pret “porositësi”, i cili nuk është një klient i rëndomte, por person me të ardhura të mira financiare, aq sa mund të përballojë shpenzime të mëdha për udhëtimin, shopping, shëtitje, si edhe pagesa cash ndaj vajzës.

Por, kjo është vetëm një formë.

Nisja e fotove nudo apo striptizmi online është një tjetër formë e përhapur në vend, për të cilën pagesat bëhen kryesisht online.

Vetëm dy muaj më parë, policia e kryeqytetit shkatërroi një rrjet prostitutash online, të cilat ofronin shërbime të tilla përmes internetit.

Punonjësi i një banke të nivelit të dytë, i konfirmoi Albeu.com se shpesh, tek kliente të caktuara hasin në transferta parash nga vende të “çuditshme”, me të cilat Shqipërinë nuk e lidhin raporte familjare apo biznesi.

Të tilla janë edhe vende të lindjes së mesme apo të gjirit, si Kuvajti, Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe.

Krahas vendit të origjinës, cilësohen dhe si transferta të çuditshme edhe për faktin se marrësi, në rastin konkret marrësja është e një moshe shumë të re, ç’ka e bën të pamundur një raport pune aq larg dhe në atë moshë, duke të bërë të dyshosh për qëllimin e pagesës. /albeu.com/

Comments

comments