Elon Musk krijon baterinë më të madhe në botë

Bateritë me litium-jon fuqizojnë telefonin, laptopin dhe kamerën tuaj. Por lajmi tani është se Elon Musk do të furnizojë me energji Australinë e Jugut.

CEO i Tesla zbuloi të enjten se kompania e tij sapo ka përmbushur premtimin për të ndërtuar dhe instaluar baterinë më të madhe të litiumit në botë brenda 100 ditësh.

Në një bast të bërë në Twitter, Musk tha se nëse kompania e tij nuk arriti të përmbushë afatin e fundit për të ndërtuar sistemin e Powerpack, ai do të pësonte projekt-ligjin e përafërt prej 50 milionë dollarë dhe qeveria e Australisë së Jugut mund ta kishte atë pa pagesë. Tesla e kaloi linjën me rreth një javë për të kursyer.

E projektuar për të ruajtur energjinë e ripërtërishme, bateria e Tesla ka 100 megavat kapacitet. Pas testimit të plotë, sistemi do të çiftëzohet me fermën e erës Hornsdale 120 milje në veri të Adelaide, të operuar nga ofruesi i energjisë së ripërtëritshme franceze Neoen. Mega-bateria do të ruajë energjinë e tepërt të krijuar nga turbinat me erë dhe të përdoret si dhe kur kërkohet. /Lajmi.net/

