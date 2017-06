Oliver Spasovksi, Ministër i Punëve të Brendshme, bën të ditur se janë përcaktuar emrat e drejtorëve të rinj të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim (DSK) dhe Byrosë për Siguri Publike (BPS).

Mirëpo, emrat e tyre nuk do të publikohen ende deri në seancën qeveritare që do t’i prezantojë emrat e tyre. Kjo u bë e ditur nga vetë ministri në konferencën me rastin e pranim-dorëzimit të një donacioni prej mbi një milionë euro nga ambasadori i Çekisë në Maqedonia, Miroslav Ramesh.