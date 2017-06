Era Istrefi uron menaxherin e saj për ditëlindje (Foto)

Menaxheri i këngëtares Era Istrefi, Faton Shoshi sot feston ditëlindjen.

E padyshim, që nuk ka munguar as urimi nga këngëtarja, shkruan lajmi.net

Era ka hedhur një fotografi bashkë me Fatonin për të cilin ka zgjedhur fjalët më të mira uruese.

“”Urime ditëlindja menaxheri im dhe shoku më i gjatë i jetës. Ne kemi arritur kaq shumë qëllime në jetë sa që nuk mund t’i numëroi. Faleminderit për krejt ditët, muajt, vitet e mrekullueshme dhe punën e palodhshme. Të uroj edhe 100 tjera, siç themi ne në Kosovë” është urimi i saj në gjuhën angleze.

Era dhe Fatoni ka kohë që kanë një bashkëpunim shumë të suksesshëm mes vete, madje, suksesi i Erës ka ardhur që nga koha kur është bërë pjesë e kompanisë së Fatonit.

Padyshim që suksesi i tyre do të rritet akoma më shumë me këngët e reja që Era do t’i publikojë.