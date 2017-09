Ermira Asani jep betimin si anëtare e KSHZ-së

Ermira Asani Saliji edhe zyrtarisht do të jetë anëtare e re e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ajo do të zë vendin e Bedredin Ibrahimit. Asani sot është betuar përpara kryetarit të Kuvendit dhe ka thënë se punën e saj do ta bëj me shumë ndërgjegje dhe përgjegjësi.

“ Ky do të jetë përkushtimi im gjatë gjithë kohës që do të jem si anëtare e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Njëherit shfrytëzoj rastin që të falënderoj Lëvizjen Besa, që më propozoi dhe më dha besimin që të jem natare e KSHZ-së, gjithashtu falënderoj të gjitha partitë e tjera politike parlamentare të cilët më përkrahën. Do të përkushtohem maksimalisht që të jap kontributin tim në suaza të Kushtetutës dhe ligjeve të RM-së”, ka thënë Asani.

