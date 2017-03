Eurokomesari Johanes Han takohet me partitë në Shkup, së pari me Bilall...

Eurokomesari Han së bashku me tre eurodeputetët, Eduard Kukan, Ivo Vajgël dhe Knut Flekenshtajn filloi takimet me partitë politike në Shkup, fillimisht takon kryetarin e Lëvizjen Besa, Bilall KAsamin, së bashku me delegacionin e BESËS, njofton Portalb.

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami ka paralajmëruar se dot ë jep deklaratë për media pas mbarimit të takimit, shkruan SHENJA.