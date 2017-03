Evropa përsëri nën sulm. Së shpejti do të fillojnë edhe turqit, sipas sulltanit të çmendur të tyre i cili në Ankara deklaroi para gazetarëve: “Evropianët askund nuk do të ecin të sigurt në rrugë”.

***

Dhe, orkestra vazhdon vallen në përputhje me misionin. Dje ndodhi terrori radhës, në Londër. Edhe sa njerëz të pafajshëm do të theren me thikë, vriten me armë zjarri, masakrohen nën rrotat e automjeteve përpara se të kthjellohet truri i “burrave” të BE, të cilët në kundërshtim me ligjet e Perëndisë, e mbushën Evropën e ftohtë me milet të paftuar të vendeve të nxehta?

“E mjera ajo femër që martohet me një burrë impotent”- ankoheshe një grua, burri i së cilës, meqenëse i armatosur, nuk kishte guxuar ta përdorë revolverin kundër një krimineli të paarmatosur që i kishte hy në shtëpi dhe para syve të tij ia dhunoi seksualisht gruan. Pis-mileti nuk e mbrojti as gruan as krenarinë e vet.

***

Edhe për terrorin e radhës përsëriten të njëjtat çorientime të mediumeve politikisht korrekt të “burrave” evropian të cilët një lopatë e quajnë një sëpatë, vetëm që të mos “ofendojmë” arabikët islamik dhe të ngjashmit, që gati kanë pushtuar tërësisht Evropën. Ne mund të lexojmë në shtyp se terroristi i radhës, i Londrës pra, është një “aziatik”, kur në mënyrë të qartë dihet se është një arab nga Lindja e Mesme. Lajme të rreme të mediave tru-shpëlarë vazhdojnë me idetë idiote të globalizimit dhe planet e tyre vet-shkatërruese duke u përpjekur për të fshehur ndikimin e Islamit politik dhe migrimin masiv joligjor afrikan/arabik/aziatik në Evropë. Neveritshëm.

***

Liderët impotentë të BE (që kritikojnë ashpër z Trump sepse donë të mbyll kufirin për disa shtete ku sundon terrori islamik si dhe të dëbojë nga USA emigrantët e paligjshëm), për të gjitha aktet e deritanishme terroriste, të kryera në territorin e Evropës me britmat “Allah Akbar”, deri tani e kanë mashtruar publikun e vet me shprehje budallenjsh:

“Ky akt terrorist në fakt nuk ka asgjë të bëjë me Islamin!”

“Terrori i sotëm në fakt është një ngjarje shumë e vogël dhe kryesisht e padëmshme. Derisa shumë më tepër vdesin njerëz në aksidentet e përditshme ditore të makinave në vende të tjera në Evropë!”

“Kjo është në fakt shumë e mundshme që kryesi i aktit terrorist është një person me probleme psikike, një «ujk i vetmuar» që nuk është në gjendje të kupton se çka është duke bërë!”

***

Vetmitarët nuk janë aq të vetmuar

Ata vrasin vetëm, por pas atyre akteve terroriste qëndron një rrjet i madh terroristësh. E vërteta në lidhje me terroristët shpesh vinë pasi ne kemi humbur interesin.

Historitë e terroristëve janë shpesh të dukshme vetëm pas një kohe të gjatë, kur hetimet dhe marrjet në pyetje sjellin pjesë të reja të informacionit. Atëherë del se ajo që së pari u përshkrua si “ujqër të vetëm” rrallë është ashtu.

Shpesh merr një kohë të gjatë kur përpilohet plotësisht një pasqyrë e rrjetit terrorist. Atëherë më publiku ka kthyer vëmendjen në gjëra të tjera dhe një dosje e gabuar mund të qëndrojë. Ky është një problem i përsëritur. Hetimi mund të zgjasë për disa vjet. Këto komponime (lidhje) janë më pak të dukshme se më parë, sepse terroristët lirisht komunikojnë nëpërmjet mediave sociale ose platformave të shifruara. Prandaj zgjatë shumë kohë për rindërtimin e procesit të radikalizmit.

Njeriu nuk bëhet terrorist vetëm

Është shumë e rrallë që dikush të radikalizohet në një vakum. Nuk ka pothuajse asnjë njeri i cili bëhet terrorist pa asnjë formë të kontaktit me të tjerët.

Në këtë aspekt t`i kthehemi pak vetvetes. Duke marrë parasysh se një numër i madh i hoxhallarëve shqipfolës paguhen nga shtetet islamike dhe sllavo-ortodokse prandaj me predikimet e tyre antikombëtare i keqpërdorin objektet fetare për shkombëtarizimin e besimtarëve, shqiptarët mysliman evropian duhet të distancohen nga këta tradhtarë keqbërës por edhe nga myslimanët e huaj. Për të qenë në anën e sigurt. Të forcojmë identitetin kombëtar dhe dobësojmë (normalizojmë) atë fetar. Përndryshe, do t`i humbim edhe ato pak territore që na kanë mbetur.

Sulmet solo janë taktika të reja

Sulmet e IS ndjekin një model të njohur, por organizata terroriste gjithnjë e më tepër e përdor atë që ajo e quan “terror individual”.

Është bërë më e vështirë për të kryer sulme të koordinuara me më shumë njerëz, kështu që përdorimi i individëve është një zgjedhje taktike. Shumica e rasteve përfshijnë lidhjet e rrjetit dhe udhëzime, por fuqia e lidhjeve dhe mënyra se si udhëhiqen terroristët ndryshojnë.

Një problem politik

Disa ekspertë të terrorizmit dëshirojnë ta vendojnë në raft termin “ujku i vetëm”. Disa besojnë se madhëron (lavdëron) dhunën, të tjerë argumentojnë se ajo është çorientuese.

Unë vet nuk e përdori termin, sepse ajo është çorientuese. Unë e quaj atë: xhihadizmi bazë.

Termi “ujk i vetmuar” krijon një përshtypje të paparashikueshmërisë së plotë. Kjo mund të çojë në theks llojet e tjera të masave parandaluese sesa ato që do të jenë më efektive kundër një rrjeti terrorist të udhëhequr dhe të organizuar.

IS dhe Al-Kaida merr përgjegjësinë për sulmet terroriste që i kryejnë vet. Organizata terroriste do të kishte humbur besueshmërinë nëse ata e marrin përgjegjësinë për diçka që nuk janë të implikuar.

Ka teori të ndryshme nëse ata kanë një sistem për mënyrën se si marrin përgjegjësinë. Përshtypja ime është se ata shumë pak ose aspak nuk marrin përgjegjësi për diçka që ata nuk kanë gisht. Ata marrin përgjegjësi kur qëndrojnë pas sulmit, ose kur e kanë frymëzuar atë. Shpesh ata kanë pasur edhe kontakte të drejtpërdrejtë me autorin (kryerësit) e krimit.

***

Strategjia e sotme terroriste, goditjet në të njëjtën kohë në disa fronte, është e zhvilluar nga teoricienët xhihadistë të IS dhe Al-Kaida. Janë shumë mirë të organizuar, me kryeqendër në Lindjen e Mesme, janë jashtëzakonisht të strukturuar, jashtëzakonisht barbarë dhe kanë njohuri të madhe teknike dhe qasje të armëve/eksplozivëve.

Në Evropë ata kanë individë të cilët edhe më tutje do të angazhohen në terror/konflikt, dhe të cilët janë të inkurajuar për të bërë këtë. Gjithashtu rekrutojnë forca të reja terroristësh.

***

Sistemi i azilit (deri në vitin 1990) kishte për qëllim strehimin e përkohshëm të individit (disident) në ikje reale nga frika e persekutimit të sistemit komunist në vendet e Paktit të Varshavës. Pra, arratisjet individuale brenda kufijve të Evropës, jo “legalizimin” e emigracionit masiv nga Afrika, Lindja e Mesme dhe Azia në Evropë.

Një elitë politike evropiane që nuk është në gjendje për të mbrojtur qytetarët e tyre kundër sulmeve terroriste në rrugë, e humbën legjitimitetin e saj në mesin e popullatës dhe është e denjë të përbuzet.