Instituti “Gani Bobi” ka realizuar një exit poll duke anketuar qytetarët që sapo kanë votuar, në të gjitha komunat e Kosovës, dhe rezultatet e para kanë nxjerrë koalicionin PDK-AAK-Nisma me 2 % para Lëvizjes Vetëvendosje.

Sipas këtij sondazhi, koalicioni PAN udhëheqë me 37% dhe pasohet nga VV me 35%, LDK me 20% si dhe partitë tjera 8%.

Instituti “Gani Bobi” do ta vazhdojë anketimin gjatë ditës dhe pas mbylljes së vendvotimeve do të publikojë edhe Exit Poll-in e dytë.