Mbas lajmit se të Ministrit të Jashtëm Ivica Daçiç se shqiptarët e Amerikës, po përgatisin sulme mbi Ambasadën e Serbisë në Nju Jork, duke aluduar se kishte informacione të “bollshme” nga shërbimet intelegjente, edhe ndonjë pengmarrje nga shqiptarët e diasporës, në Ambasadat e Serbisë, ne vendet ku ka më shumë shqiptarë, me shkak lirimin e Ramush Hardinajt, një lajmë tjetër po qarkullon këto ditë nga media serbe ne Beograd.

“Fake News” – Lajme të pavërteta apo Lajme të vërteta, si do që të quhen apo si do të merren këto lajme, lexoni se çfarë shkruan shtypi serb këto ditë mbi vdekjen e menjëhereshme dhe të pa pritur në mes të Misionit rus, të Ambasadorit të ndjer Vitaly Churkin- një orë para debatit në Këshillin e Sigurimit, të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, ku do të debatohej mbi Krimen dhe pushtimin rusë ….

Duke folur për “Fakenews” besoni apo jo, Serbia tani është duke fajësuar se Kosovo ka dorë për vdekjen e diplomatëve Rusë.