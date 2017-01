Fatimja nis hetimet për Benzin 600 mijë euro të Gruevskit

Prokuroria Speciale në Maqedoni ka njoftuar nisjen e hetimeve për raste të reja lidhur me shpërdorimin e detyrës nga zyrtarët shtetërorë.

Hetimi i parë ka të bëjë me rastin e koduar “Tanku”, që i adresohet blerjes së makinës “mercedes” në vlerë prej 600 mijë euro nga ish kryeministri, Nikolla Gruevski.

Nën hetimet lidhur me këtë shpërdorim janë drejtuesit e lartë të MPB-së, por pa saktësuar identitetin e personave që po hetohen.

“Në rastin konkret ekziston dyshimi se me qëllim plotësimit të dëshirës së kryeministrit të atëhershëm për furnizim me makinë speciale, e dyshuara e parë, ka inkurajuar të dyshuarin e dytë që të shfrytëzoj detyrën dhe autorizimet e tij dhe gjatë furnizimeve publike, në mënyrë joligjore të favorizojë operatorë të caktuar ekonomik dhe të blihet një makinë e atij lloji”,thuhet në njoftimin me shkrim të Prokurorisë Speciale. (INA)