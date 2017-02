Në selinë e BDI-së ka arritur edhe kryetari i komunës së Kërçovës Fatmit Dehari. Prezenca e tij është sinjal i qartë se janë shuar gjasat e BDI-se për koalicionim me VMRODPMNE-në dhe se do të japë nënshkrimet për Zoran Zaevin, thonë burime partiake. “Dehari ka gjasa të perplaset me krahun partiak që është pro VMRO-DPMNE-së, nëse ndonjëri prej tyre kundërshton koalicionimin me LSDM-në”, kanë theksuar këto burime partiake.