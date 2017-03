Fejzullahu: Jam i pafajshëm, nuk jam pjesë e grupit

Gjatë seancës së sotme gjyqësore për ndodhitë në “Lagjen e Trimave”, u dëgjua edhe pronari i njërës prej shtëpive ku kanë qëndruar grupi në Kumanovë, Fadil Fejzullahu, njofton SHENJA.

Ai mohoi akuzat për ndihmë logjistike të grupit, por tha se ka qëndruar 3 dite në shtëpinë në “Lagjen e Trimave” me grupin vetëm e vetëm që ata mos të mendojnë se do t’i tradhtojë. Prokuroria e pyeti Fadil Fejzullahun a ka gjuajtur me armë ndaj policisë, e përgjigja e tij ishte “jo”. Mirëpo, prokuroria i tha se gjurmët e tij janë gjetur në një kallashnikov.

Fadil Fejzullahu tha se prej grupit e ka njohur vetëm Sami Ukshinin ndërsa të tjerët nuk i ka parë asnjëherë.