Filibasteringu & deputetët e VMRO-së dhe dikur Talat Xhaferi !

Nga Qenan Aliu/

…Filibasteringu është institut në të Drejtën Parlamentare që parktikohet në botën demokratike. Por gjat praktikimit të këtij mekanizmi në punën e parlamentit dhe trupave të tij veprimet në vehte duhet të ngërthejnë arsyen e shëndoshë dhe mbi të gjitha kulturën dhe qytetarinë. Nga thirja e seancës së parë konstitutive të parlamentit të Maqedonisë, deputetët e Dpmne-së nuk kishin edhe deri më tani nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë institut. Keqpërdorimi që bëhet gjat paraqitjes së deputetëve të një subjekti politik për REPLIKË , ndërkaq që brendinë e ,,replikës ,, gjithçka është se pajtohet me parafolësin , madje diskutim jashta pikës së rendit të ditës etj etj, nuk kanë të bëjnë me këtë institut dhe me qytetarizëm. Madje, mosformimi i grupit parlamentar nga deputetët e Vmro-Dpmne-së apo koalicionit , poashtu është synim për obstruksion të punës së parlamentit dhe njëkohështë është shkelje e Rregullores për punën e parlamentit. Heshtja, leximi i romaneve,numri i madhë i amandamenteve si veprime të parlamentarëve për të shpërfaqur poentën e një obstrukcioni para elektoratit të tyre për një çështje konkrete që shqyrtohet në kuvend, vetëm atëherë kurë ata kanë justifikimin e shëndoshë dhe fuqinë e argumenteve për të mirën e përgjithshme vetëm atëherë kan të bëjnë me filibasteringun parlamentar, pa këta premisa veprime të obstrukcionit janë sharllantanizëm. Edhe leximi i romaneve në një të kaluar joshumë të largët nga ana e Talat Xhaferit sot kryetarë aktual i parlamnetit, nuk kishin të bëjë asgjë me kët institut parlamentarë por thjeshtë ishte mbase edhe siç dëgjuam, veprim i konstruktuar mes ortakëve politik për lajthitje dhe mashtrim të opinionit vetëm për poena politike !