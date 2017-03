FOTO/ Noizy blen një super makinë të re, shikon kush i shtohet koleksionit

Reperi më i famshëm shqiptar, Noizy, duket se është i fiksuar pas makinave super luksoze dhe për këtë arsye duket se ia ka vënë syrin një një tjetër modeli për të pasuruar koleksionin e tij të më të mirave.

Aktualisht Noizy ndodhet në Zvicër, ku do të mbajë edhe një koncert, ndërkohë që ka menduar të bëjë edhe një vizitë në show room-et e Mercedez Benz. Modelet e makinave janë të llojit të fundit dhe natyrisht të kushtueshme.

Nuk dihet nëse Noizy do të blerë ndonjërën prej tyre apo thjeshtë ka shkuar të shikojë prurjet e reja të firmës së njohur të makinave. Vetëm para pak ditësh Noizy u përfol për një makinë super luksoze. Me shumë gjasa koleksionit të tij do t’i shtohet një makinë e re.