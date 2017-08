Foto/Skandal: Ruzhdi Lata kërkon ti dirigjojë tekstin gazetares

Jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë, liria e informimit është e garantuar me Kushtetutë, por megjithatë e vazhdimisht ajo mbetet një çështje shumë e debatueshme. Mediat, e kryesisht punonjësit e tyre, përgjithësisht, për arsye të ndryshme nuk u shkojnë deri në fund kërkesave të tyre. Trysnia mbi gazetarin sa vjen e shtohet nga politika, politikanët, reklmadhënësit etj.

Ndodhia e fundit që nuk e kuptuam nëse duhet qeshur apo qarë nga elita e politikës sonë dhe kuadri i BDI-së ishte Kryetari aktual i komunës së Dibers z.Ruzhdi Lata.



Rasti i gazetares sonë D.K është shembulli më eklatant për presionin ndaj punëtorëve të mediave. D.K ishte një shembull reprezentativ për atë se si një kryetar Komune i kërkon ti cenzurojë tekstin gazetares sonë dhe të heqë deklaratën e z.Xhemail Çupi (Profesor dhe antar i Kryesisë Qëndrore tek Lëvizja Besa-Dibër). Ai shkon dhe më tej me tekat e tij duke i dhënë opsione gazeteres të zgjedhë mes një Kryetari Komune (i pari i katundit) apo nje aktivisti.

Sa keq, ishte botuar diçka që në moment nuk i konvenon establishmentit të tij politik duke e konsideruar Çupin si një kandidat dhe rival potencial në zgjedhjet lokale të 15 tetorit.

Në vend se t’i zgjidhin dallimet e tyre me anë të mjeteve të tjera siç është debati publik, shpalimi i projekteve konkrete dhe vizioneve, Lata harxhon kohë dhe meret me z.Çupi.

Koment: Më shumë respekt për ata që mendojnë ndryshe z.Lata!

Porosinë nga ju e morëm. Dhe ne e lexuam drejtë. Ju nuk keni për qëllim të merreni me shkrimin dhe thelbin e temës që trajton gazetarja jonë por me ‘lojra politikanësh’ dhe akuzon se është ajo që po ju bën ‘lojra gaztareske’. Ju doni të përbuzni dhe t’i nënçmoni gazetarët e bashkëpunëtorët e Almakos, ata që me vite dhe ndershëm i kanë shërbyer këtij profesioni. Andaj në mesazhin tuja, në vend se t’i nënvizoni të ‘pavërtetat’ që i themi për ju, silleni si ndonjë autoritet i lartë, që i përcakton medias sonë standarte se kush e meriton të jete me ju në po të njejtën temë!

Andaj, ju rekomandojmë që kur të krahasoni BDI–në dhe përfaqësuesit e saj si shembull i demokracisë me të cilin “Me BDI-në ne sot flasim lirshëm” (ashtu siç u deklaruat në intervistën e fundit në Almakos) mos ndërhyni dhe merreni me punën që bën gazetari. Gazetarët nuk jane kazanë që ju të hidhni dhe fshihni plehun tuaj, me çka do të qelbnin profesionin dhe parimet profesionale.

Dorën në zemer ti dhe e more mesazhin e fundit nga Dibranet në zgjedhjet e 11 dhjetorit…/Almakos/

