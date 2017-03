Futbollisti shqiptar kundër Barcelonës

Red Bull Salzburg i Mërgim Berishës në gjysmëfinale do të ndeshet me Barcelonën. Turneu final i kësaj gare do të mbahet në Nion të Zvicrës

Mërgim Berisha i cili luan me suksese në skuadrën e të rinjve të Red Bull Salzburgut, transmeton Tetova1.

Skuadra austriake është kualifikuar në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve për të rinj, ku do të ndeshet me Barcelonën. Ndeshja tjetër gjysëmfinale luhet ndërmjet Realit të Madridit dhe Benficas.Turneu finale do të mbahet në Nyon të Zvicrës.

Salzburg më herët kishte eliminuar Manchester City, Paris Saint Germain, kurse së fundi eliminoi Atletico Madrid, duke e mundur 2:1, derisa futbollisti i talentuar shqiptar asistoi në golin e dytë.

Tashmë, Salzburg do të ndeshet me Barcelonën, që eliminoi Porton. Kjo do të jetë edhe një mundësi e mirë për sulmuesin shqiptar që të tregojë vlerat e tij.