Galliani kërcënon Juventus

Adriano Galliani ka thënë se Milani do të arrijë të hakmerret ndaj Juves në Superkupën e Italisë që do të zhvillohet në Doha të Katarit për humbjen në finalen e Kupës së 21 majit të këtij viti.

Sipas administratorit të deleguar të Milanit, Adriano Galliani në ndeshjet me Juventusin, Milani këtë vit është në ekulibër të plotë.

“Nuk meritonim ta humbisnim finalen e kupës së Italisë, por në atë ndeshje ashtu rrodhën ngjarjet, shpresojmë të fitojmë Superkupën”, është shprehur Galliani.

“Diferenca me Juventusin në Serinë A? Gjatë këtij viti kemi luajtur dy ndeshje të kampionatit me Juventusin dhe secila skuadër ka fituar një ndeshje. Shpresoj që edhe këtë radhë të jetë një ndeshje e ekuilibruar”.Superkupa e Italisë ndërmjet Juventusit dhe Milanit do të zhvillohet nesër me 23 dhjetor në Doha.