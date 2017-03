Gani Geci: Pushtetarët që erdhën nga lufta, më të poshtër se Azem Vllasi e Kaqusha Jashari

Gani Geci

Kumunistat e Stalinit e të Enver Hoxhës ishin kanë 100 herë ma të poshtër se komunistat e Titës.

Kur thonin pleqtë “Ka zi e ma zi ,ka keq e ma keq ” nuk ju besoja. Prej dy të kqijave zgjidhe te keqen ma të vogël kur thonin:Turri e vrapi e thejn qafën e i ngadalshmi e pret nafakën nuk ju besonim.

Gjatë kohës sa isha deputet ne Kuvendin e Republikës së Kosovës takoja çdo ditë kolegët deputetë e deputete të partive tona ,por edhe deputetë të komuniteteve tjera serb, boshnjak, turq e romë .Gjatë një debati i kam pas than Kaqusha Jasharit,

kolegës nga koalicioni i PDK-së që nëse rastësishtët nuk të shof gjatë ditës qitma ndërmend që të përqafoj , jo që e mbaj në mend për të mirë pushtetin e kohës tuaj dhe të Azem Vllasit sepse gjatë pushtetit tuaj na i keni rrëzuar edhe gurët e varrreve të babës dhe të babgjyshit dhe na keni dënuar edhe me burgë, na keni ndaluar shkollimin e rregullt, na keni ba kulak në tokën tonë dhe aso kohe kemi menduar se nuk ka njerëz ma të kqinjë se ju. Ju kërkoj falje i kam pas thënë Kaqushës për këtë mendim pa lidhje dhe të pa drejtë sepse mbas instalimit të qeverisë së përkohshme pas Luftës erdhen këta kumunistat e Stalinit e të Enver Hoxhës, e këta ishin kanë 1000 herë ma te kqinjë se ju komunistat e Titës.

Kumunistat e Titës kur e kan pushkatuar babgjyshin me 06 Janar të vitit 1945 e kishin pas shkruar një letër pushkatohet Halil Bajraktari sepse ka qenë në qarqet Ballistike me Xhafer Devëne me Rexhep Mitrovicen ndërsa këta kur morën vendim të më pushkatonin mua, këta kumunistat e Stalinit shkruajtën një komunikatë me nr. 59 dhe si pasoj e asaj kumunikate përkunder që Zona e Drenicës e ka hudhë poshtë këtë komunikatë une dhe familja ime ende po vuajm dhe Zoti e din kur do të ndalen dhimbjet.