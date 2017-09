Ganiu mes qytetarëve të Çairit (FOTO)

Zëvendësministri i arsimit , Prof.dr. Visar Ganiu, kandidat i Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetar të Komunës të Çairit, sot spontanisht realizoi takim me qytetarët e Shkupit në Çarshinë e vjetër të Shkupit, duke mos hezituar që të ndajë kohën me ta për të biseduar rreth problemeve të cilat u përkasin banorëve të Çair-it dhe njëkohësisht si nxitje i mori propozimet dhe idetë e tyre duke siguruar që do të trajtohen si tema të cilat do të përfshihen në Plan-programin e punës të Kryetarit të Komunës.

Ai përveç tjerash u pa në Xhaminë e Çair-it, duke kryer obligimin fetar në kryerjen e riteve fetare në faljen e Xhumasë.

