Gardianët maltretojnë të burgosurit! – Avokati i Popullit denoncon, prokuroria heshtë! (VIDEO)

Po tregon fotografitë dhe dëshmitë që ka grumbulluar, për të dëshmuar dhunën që ushtrojnë gardianët ndaj të burgosurve në burgun e Idrizovës. Avokati i Popullit Ixhet Memeti, thotë se këto të materiale vërtetojnë fajësinë e 8 gardianëve dhe policëve të burgut të Idrizovës për dhunën e ushtruar ndaj disa të burgosurve. Këtë kallëzim penal, Memeti e ka drejtuar në Prokurorinë Themelore Publike në Shkup, por ai ankohet se kjo e fundit nuk po u përgjigjet fakteve dhe dëshmive.

“Para dy javësh paraqitëm një kallëzim penal për një numër të madh të gardianëve në burgun e Idizovës të cilët mendoj dhe kam prova të bollshme, se i kanë malltretu të burgosurit. Por fati i keq është se ne nuk kemi hetim efektiv në Republikën e Maqedonisë, pra Prokuroria ngel e shurdhër ndaj këtyre rasteve. Policia nuk ndërmerr kurrfarë masash, përveç asaj se në mënyrë deklarative. Problem kryesorë është mungesa e vullnetit të ndjekjeve serioze ndaj policëve të cilët ushtrojnë dhunë dhe kryejnë vepra penale serioze ndaj të burgosurve”, tha ai.

Prokuroria Publike Themelore hesht lidhur me këtë rast, edhe pas pyetjeve tona të drejtuara në adresë të tyre.

Prokuroria Publike Themelore në Shkup nuk pranoi që të përgjigjet në pyetjet e Televizionit 21, ndër të cilat ishte edhe ajo nëse Avokati i Popullit ka mbledhur të dhëna dhe fakte të mjaftueshme për të dëshmuar dhunën që bëhet Brenda burgut të Idrizovës.

Avokati i Popullit Ixhet Memeti thotë se kur institucionet nuk marrin parasysh kallëzimet penale, humbet besueshmëria e qytetarëve në institucione.

“Vetëm atëherë kur Prokuroria do të ngrejë kallëzim penal ose aktakuzë, kurse gjyqi do të vendos dhe do ta shpall si fajtor mund të kemi efekt që qytetarët të fillojnë të kthejnë besimin në institucionin e Prokurorisë, Policisë apo gjykatat, kjo është problem shumë serioz”, u shpreh ai.

Avokati i popullit është institucioni i vetëm që ka qasje në burgje dhe se ekipet e këtij institucioni kryejnë rreth 30 vizita në vit, brenda burgjeve të Maqedonisë. Çdo vit, raporti i dal nga këto vizita i dërgohet nën-komitetit të Kombeve të Bashkuara. Deri tani, këto raporte kanë paraqitur gjendje të mjerueshme brenda burgjeve të Maqedonisë, ndërsa vetëm muajin e fundit, tre persona kanë ndërruar jetë brenda burgjeve, për arsye ende të panjohura, për shkak se ende nuk janë zbardhur raportet e hetimeve./Tv21