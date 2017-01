Në periudhë të krizës politike, nevojitet vizion strategjik, vlerëson ambasadori i Britanisë Çarlls Garet, duke u përgjigjur në reagimet që pasuan parashikimet e tij në kuadër të fushatës britanike “Maqedonia 2017”.

Garet qartëson se parashikimet e tij se Maqedonia për 10 vite do të jetë shtet i suksesshëm europian, lider i Ballkanit, me kontestin e zgjidhur të emrit dhe me negociata me BE-në, nuk janë procese për të cilat ai mund të jetë 100% i sigurt dhe janë parashikime paksa të fryera.