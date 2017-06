Gashi: Na duhet edhe pak që ta rrëzojmë koalicionin e frikës

Gashi ka thënë se zgjedhjet e 11 qershorit do të jenë ditë feste, “Kosova do të ketë kryeministrin e ri, Avdullah Hoti, kryeministrin e shpresës dhe zhvillimit”.

“Koalicionin e frikës do të na duhet edhe ma pak me e rrëzua. 11 Qershori do të jetë ditë feste. Prej Banjës së Pejës, e njohur për historinë e saj të luftës për liri e te lëvizjet kaqake, sot me koalicionin e shpresës do të shkërmoqë koalicionin e frikës e të territ”, ka thënë Gashi.

Ai, gjithashtu, ka thënë se koalicioni i tyre LDK-AKR-Alternativa, “në një mesditë e rrëzuan kandidaturën e Kadri Veselit për kryeministër”.