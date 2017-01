Gazetari që ia bën mat analistëve për Alinë, Gruevskin, Zaevin e Qeverinë?!

Gazetari Urim Saliu sërisht i ka goditur analistët që shtypen me sustë nga LSDM-ja. Ai thotë se analistët që shtypen me sustë një herë thonë se Ali Ahmeti dhe BDI-ja ishin humbëse në zgjedhjet e 11 dhjetorit, ndërsa në anën tjetër thonë se BDI-ja ka pozicione shumë të forta për qeverinë e ardhshme, aq sa Gruevski dhe Zaevi duhet të shkojnë t’a lusin atë.Tani cilit variant torturues të këtyre llojit të analistëve që shtypen me sustë t’i besojmë.Të parit apo të dytit.Të dyja bashkë këto nuk shkojnë

Ndryshe në zgjedhjet e fundit me 11 dhjetor fitues në kampin maqedonas ishte VMRO-ja me 51 mandate dhe nga kampi shqiptarë BDI-ja me 10 mandate, ku sipas parimit të më parshëm qeveria formohet në bazë të vullnetit të shumicës nga të dy kampet ku fituesi me fituesin duhet të formojnë qeverinë e re.