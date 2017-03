Gazetarja maqedonase ndjehet e rrezikuar nga Vanhoutte, Rama, Thaçi dhe Doda (Foto)

Ka vazhduar me provokime kundër shqiptarëve dhe me ”mbrojtje” të shtetit të Maqedonisë, siç thotë ajo, prej Edi Ramës, Hashim Thaçit, Mesila Dodës dhe Peter Vanhoutte.

Bëhet fjalë për gazetaren Jordanka Ivanovska-Joci e cila disa javë më herët tha se do ta pështyjë në fytyrë atë politikan që ju jep shqiptarëve të drejta.