Godet deputeti i flamurit kombetar: Mashtrimi i radhës me Zaevin

AS NGA KJO QEVERI NUK PRITET NDONJE REZULTAt ME VLERE SHKENCORE!

Pas nje pushimi bukur te gjate camujor,per shkak te sterangazhimeve te duarduarta gjithekombetare,shkencore,publicistike-zhurnalistike etj.,(ri)vazhdojme me angazhimet,shkrimet dhe botimet me serioze deri ne nivelin me cilesor te mundeshem,sidhe rendome,per te dhene kontribout permanent,per zgjidhjen e ceshthjeve me sensibile deri ne nivelin me te larte kreativ shkencor.

Sic ju kemi thene dhe shkruar me dhjetra here,ne dhjetra-qindra gazeta qe nga ato me renome ne te gjitha trojet shqiptare dhe deri ne Ameriken e Larget kryemike te te gjithe shqiptareve,as nga kjo qeveri antishqiptare e FYROM-it sllavo-m.nuk mund te pritet kurgje spektakulare ! Perkundrazi…

Shqiptaret,si njeri nder popujt dhe kombet me cilesite me te larta kreative ne bote,ne baze te njohurive ekzistuese mund te ia kaloje nje i vetmi shtet i nje meridiani shume te larget (sic?!),i (ri)botuar me shume here,pa kurfare hezitimi,mendjemadhesie,por edhe inferioteti,duhet vepruar ne kontinuitet ne kete casj,ne menyren me reale per te miren e shqiptareve,si popull dhe si komb,por edhe te tere komunutetit me te gjere nderkombetar (sic?~)

Nga dhjetra-qindra raste te tilla dhe te ngjajshme stereotipe,me kete rast,mund ta vecojme pa kurfare megalomanie,por edhe inferioriteti,rastin e NDRYSHIMIT TE EMRIT,i cili po prolongohet ne menyren me absurde,bile,qe,edhe dekada me radhe,vetem me lojera absurde strereotipe,jo vetem pa kurfare rezultati,por edhe logjike dhe as per tu zgjidhur donjehere ne menyre te drejte,reale,shkencore,te arsyeshme dhe logjike per te gjithe (?!

Sigurisht,sic eshte theksuar ne menyren sui generis edhe ne ca raste te tjera,tani me ka ardhur koha e konkretizimeve deri ne nivenin me te larte shkencor,fillimisht,zhurnalistik,gazetaresk,ex (de facto)Deputeti i Popullit Shqiptar Heroik Historik,sado qe mund te duket jo modestje,por eshte tejet e sakte:KryeHeroik (sic?!),kemi jo vetem si deshire,por edhe me fakte te pakontestueshme,se si duhet te zgjidhen dhe ne instancen e fundit DO TE ZGJISHET,si nje condicio sine qua non,edhe ceshtja e sterngjatur e prolonguar deri ne pakufi,te mos themi edhe absurde,qesharake,dhe budallallaqe !

Per bri ngazhimeve permanente dhe lodhjeve te sterangazhuara te faktorit me relevant nderkombetar, sikurse edhe shume ceshtje te tjera te tilla dhe te ngjajshme,edhe ceshja e ndryshimit te emrit i ka tejkaluar te gjitha absurdet e palogjikshme,pa fijen e sensit,duke u tejkatuar deri ne absurditetin me ekstrem nderkombetar (sic?!).

Ex(de facto) Deputeti i Popullit Shqiptar…e ka theksuar ne ca raste se si duhet dhe si mund te zgjidhet edhe ceshtja e emrit ne menyren me reale,me te plote dhe te mencur per te gjithe qytetaret e vendit,me perkrahjen,ndihmen,por edhe ndikimin,te mos themi edhe imponimin e faktorit me relevant nderkombetar (sc?!)

Nga njera ane duket se ne FYROM,sikur polli “mjalte dhe sheqer”?

Kjo eshte nje leme e hidhur e radhes!

Pas deshtimit me turbin me te zi te VMRO-DPMNE-se si antishqiptare,sikurse edhe paraardhsja e saj e viteve 1990-ta,kur komandonte po kjo kreature e LSDM-se se deshtuar,te kryethemeluesit famekeq dhe antishqiptar qe perfundoi me faqe te zeze,krahas kesaj te Branko Cervenkovski(o-vicit)qe ende vepron ne fshehtesine me te madhe mafioze,kinse nen pretekstin e “demokracise “se renovuar”,por me tutor te njejte,sic eshte ky i Kryeministrit te porsazgjedhur te Zoran Zaevit, i cili,me SIGURINE MATEMATIKORE DO TE JETE MASHTRUESI ME AKTUAL I RADHES,sidhe ne kontinuitet,duke i manipuluar shqiptaret e ndershem,por te pa fat,me ndihmen e padroneve te vjeter dhe te rinj,ne vend te 11 kerkesave te njohura nga v.1999,23 te vitit qe porsa kaloi,ose minimumi fatkeq i 7 sish,i vitit te njejte (sic!) te te

gjitha”partive shqiptare,ose shqiptaruce (sic?!)kinse te te gjitha partive me “relevante” shqiptartuce (sic?!) kinse “te rinovuara”, pa sens elementar,jo vetem te shtate kushteve te proklamuara,kinse per avancimin e ceshtjes tejet diskutabile,do te jene te manipuluar dhe vetem sa per te thene dhe mashtruar,sidhe ne kontinuitet shqiptaret e ndershe,por edhe te gjore dekada me radhe!

Prandaj,jo te prolongohet,por duhet te zgjidheshin para nenshkrimit famkeq te genjeshtrave te reja edhe nga kjo garniture nuk do te kete kurgje esenciale,por vetem mashtrime per shqiptaret dhe pakenaqesi te reja,deshtime te reja,kacafytje te reja,sidhe rendome,ne kontinuitet.

Prandaj,para mashtrimeve te reja,do ta lexojme edhe refrenin e njohur:

“Ku e keni ditur ju,Deputet…qysh ne vitin 1994-1998,gjate mandatit te pare,te fundit dhe te vetem parlamentar (1994-1998-sic?!),po me sukses spektakular dhe sui generis,duke folur shqip me dhjetra here dhe simbolikisht per cdo dite dhe ne cdo seance,si i vetmi shqiptrar (sic?!) ne Shqipen e Bukur dhe te lashte te”Bilbilit te Frasherit (Naimit te Madh,(sic?!)ex (de facto)Deputeti i Popullit Shqiptar Historik,te mos themi edhe KryeHeroik(…1994-1998…)”,por do te jete vone,tejet vone!

Me respekt per Atdhetaret,vdekje nga Zoti per antishqiptaret dhe tradhtaret!

SALI RAMADANI-USKANA