Godet Koço Danaj: Pse shovinistët dhe injorantët maqedonas kanë frikë nga…

Ideatori i Platformës për një ‘Shqipëri Natyrale’, Koço Danaj thotë se, të gjithë politikanët dhe analistët maqedonas, hapur apo tinezisht kanë dalë kunder Marrëveshjes politike të shqiptarëve, njofton agjencia e lajmeve INA.

”Pse? Pse jane kaq te tromaksur…Nuk e duan. Sa injorante qe jane. Po Marreveshja e partive politike shqiptare eshte vetem cereku i Marreveshjes se Ohrit mor injorante dhe shoviniste.

Merreni Marreveshjen e Ohrit dhe krahasojeni me kete palo marreveshjen e partive politike shëiptare.

Nje skandal i vertete: Politikanet shqiptare ne Shkup me “ndihmen” e Tiranes dhe Prishtines kane hequr edhe “pantallonat” dhe kane dale para shovinizmit maqedonas “me breke”…….Por as kjo nuk pranohet per gjarperin Gruevski dhe neperken Zaev…..Ata duan me shume…..” është shprehur ai. (INA)