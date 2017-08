Goditi me sqepar në kokë gruan, 55 vjeçari qan në gjyq: Unë e doja, nuk e di si e vrava

Por në realitet, 55 vjeçari e ka masakruar përmes një sqapari gruan e tij, 51 vjeçaren Natasha Kazanxhi, duke e goditur disa herë në kokë dhe në krahahor. Kjo ka qenë ngjarja makabre e ndodhur në fshatin Plgu të Lushnjes, teksa gruaja e dergjur në gjakun e saj, ka vdekur disa orë më pas në spitalin e qytetit.

Këtë të hënë, gjykata vendosi ta lërë në burg Tajar Kazanxhiun, i cili shprehet se nuk pinte alkool, pavarësisht se sipas policisë, në momentin e krimit, 55 vjeçari ka qenë i dehur. Debatet mes të dyve kanë qenë të shpeshta pikërisht për shkak të faktit se burri vinte thuajse çdo ditë i dehur në shtëpi. Por sherri verbal, është përshkallëzuar të shtunën e kaluar, ditë ku Natasha ka gjetur dhe vdekjen nga duart e burrit të saj.

Përpara gjykatës në Tiranë, Tajar Kazanxhi u shpreh:

“Nuk di si e vrava Tashën time….Nuk pija as alkool dhe as nje gje te keqe. I vetmi debat me Tashën ishte që më thoshte t’i lija shtëpine djalit te saj. Per t’i plotësuar dëshirën… do ia lë shtepine djalit te saj… I kërkoj falje fëmijëve”.