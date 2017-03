Greqia bëhet gati të sulmojë Maqedoninë dhe Turqinë

Duket se mediat greke janë në një garë të ethshme për të paraqitur një Ballkan të trazuar, por dhe një Greqi ekspansioniste.

Duke e paraqitur ushtrinë greke të gatshme për luftë në dy fronte, atë me Maqedoninë dhe me Turqinë, si për çudi këtë radhë nuk kanë përmendur Shqipërinë, të cilën shpesh e kanë kthyer në target sulmesh.

Kështu, gazeta e sotme greke “Stoxos”, e cila është e afërt me partinë fashiste “Agimi i Artë” dhe me kishën orthodokse greke në kryeartikullin e saj shkruan që ushtria e Greqisë po përgatitet për luftë, me qëllim themelimin e Greqisë së Madhe.

Kjo gazetë shkruan se Greqia do sulmojnë Maqedoninë për të marrë qytetin e Manastirit dhe më tej do i hapë luftë Turqisë.

Në ballinën e kësaj gazete jepet edhe harta e Greqisë së Madhe.

Ajo që bie në sy është se nuk përmendet ndonjë sulm ndaj Shqipërisë.