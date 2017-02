Gruaja akuzon burrin: Ke dashnore motrën time, ja si ia kthen ai

Ditën e sotme në rubrikën e “Shihemi në gjyq”, ku ndërmjetëson Eni Çobani është zhvilluar çështja e një burri dhe një gruaje nga Elbasani, të cilët ishin të martuar. Ajo çfarë u vu re është fakti se si burri dhe gruaja, sapo filloi emisioni shpërthyen në akuza.

Gruaja e akuzoi publikisht burrin se kishte kryer marrëdhënie me motrën e saj dhe se ata të dy ishin dashnorë, ndërsa shtoi se ai e kishte kapur me zor në dhomën e gjumit.

Por edhe burri nuk u tregua aspak i qetë ndaj gruas së tij. Ky i fundit tha se e shoqja ishte shtatzënë dhe se fëmijën e kishte me dikë tjetër. Ai i kërkonte publikisht të tregonte se me kë e kishte fëmijën.

“…më thuaj kur ke qenë ne Kosovë dhe sa muajshe je? Me kë e ke femijën?”

Gruaja ka kujtuar një datë për ta akuzuar bashkëjetuesin. Sipas saj, kur kishin drekuar në 8 mars 2016, në mbrëmje që e kishte përcjellë për në banesë, e kishte përdhunuar.

Dhe prej asaj date gruaja tha se kishte mbetur shtatzanë, por sipas burrit, nuk dilnin llogaritë e muajve pasi nëse do të ishte e vërtetë pretendimi i saj, do duhet të kishte lindur tashmë. Ai tha se nëse ADN do vertetonte qe femija eshte i tij, do t’ja jepte mbiemrin e tij.

“Fëmija a lind 9 muaj? Bëj llogari sa janë 8 Mars, prill, maj, ti duhet të kishe lindur, ti s’ke lindur ku të kam kapur unë të kam lënë me barrë? Megjithatë kur të lindi fëmija do bëjmë ADN. Unë do përgjigjem për fëmijën e madh..Do të përgjigjem për 17 vjet që nuk të jam përgjigjur për fëmijën e parë. Nëse i dyti del që është fëmija im unë do ia jap atësinë”, tha burri në studio.