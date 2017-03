Grubi: BDI nesër bashkë me LSDM do t’i japin fund krizës

Deputeti i BDI-së Artan Grubi të mërkurën mbrëma në emisionin e Rubikon në KTV bëri të ditur se nesër bashkërisht me LSDM-në do të ndërmarrin vendim për zgjidhjen e krizës politike ku edhe do të zhbllokohet puna e përzgjedhjes së kryetarit të komisionit për zgjedhje dhe emërime.

“Nesër, BDI bashkërisht me LSDM-në do të japin zgjidhje për situatën me çka do të zhbllokohet edhe formimi i komisionit për emërtime, zgjidhjen e kryetarit të Parlamentit dhe më pas të konstituimi i Parlamentit. Tërë kjo nuk do të mund të pengojë mandatimin e Zoran Zaevit për formim të Qeverisë, edhe nëse kjo nuk bëhet nga presidenti Gjorge Ivanov”, tha Artan Grubi.