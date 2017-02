Deputeti i BDI-së, Artan Grubi theksoi mbrëmë në Klik Plus se LSDM ka pranuar ofertën e tyre dhe se sipas tij, marrëveshja me LSDM ka qenë më e mirë në nuanca se ajo me VMRO-DPMNE, sidomos sa i përket Ligjit për gjuhën shqipe.