Grubi: S’jam as me VMRO e as me LSDM, por me Ali Ahmetin

Grubi: S’jam as me VMRO e as me LSDM, por me Ali...

Shefi i kabinetit të Bashkimit Demokratik për Integrim, të Ali Ahmetit, Artan Grubi përmes rrjetit të tij social u ka thënë mjaft shpifjeve tendicioze që bëhen në emër të tij.

“Të nderuar, e vë re përfoljen e madhe dashakeqëse, tendencioze dhe intrigante në lidhje me qëndrimet individuale për situatën paszgjedhore në vend, andaj dua të ju risiguroj se, unë nuk kam qenë asnjëherë, nuk jam sot, e as që do jam ndonjëherë as me VMRO e as me LSDM, por i qëndroj besnik bindjeve të mia kombëtare në përkrahje të plotë të deklaratës së përbashkët shqiptare, liderit tim Ali Ahmeti dhe BDIsë”, shkruan Artan Grubi.