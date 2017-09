Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lideri i VMRO, Nikolla Gruevski në intervistën në Alsat ka komentuar bashkëpunimin me partitë shqiptare.

Në pyetjen se a do të keni bashkëpunim me partitë politike shqiptare në zgjedhjet lokale, ai me përgjigje:

“Jemi të hapur me të gjithë…”, ka thënë ai, duke shtuar se pas kësaj nuk ka komunikuar vetëm me partinë e Ziadin Selës dhe i vjen keq ajo që ndodhi me të në Parlament.

Comments

comments