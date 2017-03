Hajdari: BE-së me dy kute ndaj Gruevskit

Sipas botuesit të gazetës “Lajm”, dhe njëherësh analisti politik Fejzi Hajdari, përgjegjësi për këto dështime ka pikërisht gjuha e ndërkombëtarëve.

“Po të kishte qenë më i madh, më adekuat dhe i vazhdueshëm presioni i BE-së kundrejt Gruevskit dhe Ahmetit, që nga fillimi i krizës politike, ekonomike, sociale…, që moti Maqedonia do kishte marrë rjedhë krejtësisht tjetër të zhvillimeve të brendshme politike. Qasja me dy kute e BE-së ndaj Gruevskit dhe opozitës (shih sjelljen e tyre ndaj largimit me dhunë të deputetëve të LSDM-së nga ana e sigurimit të Parlamentit), bëri që qeveria e dyshes Ahmeti-Gruevski, të inkurajohet për ta vazhduar rrugëtimin e thellimit të krizës. Me pak fjalë dua të them se nëse BE-ja në veçanti dhe faktori ndërkombëtarë në përgjithësi, nuk e shton presionin me afate strikte për realizimin e tyre, vajtje-ardhjet e eurokomisarit Hahn dhe BE-së, do të ngelen në dimensionin e tigrit prej kartoni”, deklaroi për tesheshi.com Fejzi Hajdari.

Sipas tij, udhëheqës të tipit të Gruevskit dhe Ahmetit nuk e lëshojnë pushtetin lehtë e aq më pak me metodademokratike.

“Regjimet e tilla rrëzohen o me protesta masive ose me presion të vendosur dhe prerë nga faktori ndërkombëtar. Fatkeqësisht, në rastin e Maqedonisë, nuk po e shoh as të parën e as të dytën. Nuk jam optimist se Hahn me “kompani”, do të mund ta zgjidhin problemi e formimit të qeverisë”, shtoi Hajdari.