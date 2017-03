Hajdari: Katica merret me brekët 500 euro, s’merret me Ahmetin e Xhaferrin?

Katica (Specialja)merren me brekët 500 euro, por s’merret me Ali Ahmetin dhe Musa Xhaferin? Dyshojë shume ne sinqeritetin e tyre! AMAN bre…! Po si t’i besoje bre kesaj Prokurorise Speciale, kur merret me brekët 500 euro, dhe me drejtor shkolle! Ua, namin e paskan ba???? Pse nuk merret me asnje rast te Musa Xhaferit, Ali Ahmetit, krimin ndetimor ne Çair, ne Tetove, Kumanove, Kercove! Une dyshoj shume ne sinqeritetin e Speciales! Gjarpëri nuk mbytet nga bishti, por nga koka. A mos valle duke ndjekë rastet e drejtoreve te shkollave, po perpiqen t;i fshehin “tajkunët e medhenj financiarë” te BDI-se?

(Status ne facebook i analistit politik Fejzi Hajdari)