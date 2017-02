Hajdari porosi faktorit politik shqiptar

A DUHET TE REAGOJË FAKTORI POLITIK SHQIPTAR NDAJ KËRCËNIMEVE INSTITUCIONALE MAQEDONASE?

Fejzi Hajdari

VMRO-ja, respektiviht lidershipi i saj, se bashke me presidentin kukull te Maqedonise Gjorgji Ivanov, por edhe disa kriminel lufte, si tipi i Tarcullovskit, kane nisur ta manifestojne hapur urrejtjen patologjike, frustracioni, por edhe të kercenojne, per shkak se, sipas tyre, “shteti na qenka ne rrezik” nga nje koalicion eventual LSDM-BDI! Nga ana tjeter, dje ne Stadiumin e Vardarit ne SHkup ne ndeshjen Vardar-Shkendija, per 90 minuta tifozet e Vardarit, nuk lane gjë pa sharë shqiptarët! Mozaiku dhe rrethanat që po krijohen në Maqedoni, sa i perket gjendjes se sigurise dhe asaj politike, të lënë përshtypjen sikur kanë një “buton” diku në distancë, i cili pret shtypjen e tij?!

Në gjithë këtë katrahurë, është interesant të shikohet pozicioni i shqiptarëve, i faktorit politik shqiptarë! Janë strukur të gjithë (partitë shqiptare). Heshtin dhe heshtin… Asnjë reagim, që e kanë obligim dhe detyrë partitë shqiptare. Asnjë veprim dhe aktivitet, për t’i thonë STOP këtyre fyerjeve, kërcënimeve, sepse edhe ne shqiptarët jemi PRONARë të këtij shteti. Por, cuditërisht po ndodhë e kundërta. Lidershipi politikë shqiptarë (pozitë, opozitë), ja ka fut gjumit. Po pret se mos po i bien dashit, dhe këta t’ia kapin me dorë!!. Sjellja jodinjitoze, e papërgjegjshme dhe e patolerueshme, sikur po e zbehë edhe më tepër shpresën e shqiptarëve, se zhvillimet në Maqedoni do të ecin në kahjen pozitive – atë të hapjes së perspektivës dhe normalizimit të gjendjes.

Është tepër e turpshme dhe e patolerueshme, sjellja e lidershipit të BDI-së, BESA-s, LR-PDSH dhe PDSH-s. Të mos flsim për disa Shoqata të luftës apo të veteranëve, të cilat e ngrenë zërin, vetëm kur të ketë nevojë politika shqiptare ne qeveri!

Në këtë amulli, që gjithsesi nuk ju shkon aspak në favor shqiptarëve, politika shqiptare në pushtet e opozitë, në prapaskenë me faktorin politik maqedonas (VMRO-LSDM), po kalkulon benificionet dhe privilegjet (interesat), për një qeverisje të ardhshme. Të mos mashtrohemi, në këtë drejtim tekstualisht, ama asnjëra parti shqiptare, nuk dallon. Pavaësisht mesazheve dhe reagimeve, që në dukje i kanë tipike si SHOQATAT JOQEVERITARE – HUMANTARE!

Unë habitem për një gjë: Pse asnjëra, ama asnjëra parti shqiptare, nuk reagoi deri tani ndaj kërcënimeve që i bënë VMRO-ja, Tarcullovski dhe presidenti Ivanov. Flas për reagim të cilin e meritojnë këta faktorë. Duhet t’i tregohet edhe atyre se nëse ata duan skenare të errëta, sic po zotohen, edhe ne shqiptarët nuk do t’ia fusim gjumit, sic po bëjnë partitë shqiptare! Nuk besoj se në këtë kontekst, shqiptarët mendojnë si partitë shqiptare! Shumica e shqiptarëve janë të irrituar nga sjellja e patolerueshme e partive shqiptare pa dallim. Pikerisht mosmarrja e pergjegjesive dhe sidomos mosveprimi i faktorit politik shqiptar ne Maqedoni, krijon pershtypjen se shtetin e menaxhojne vetem partite maqedonase, por jo edhe at shqiptare!

Dhe përderisa shqiptarët presin ndonjë reagim, partitë shqiptare bëjnë plane për vizionin e tyre madhor (!!!) – Të përfitojmë nga situata politikisht dhe të bëhen gati për zgjedhjet e ardhshme!!!