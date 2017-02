Hajdari: Profesor, analist dylberi i “BDI” i ikë debatit (FOTO)

Botuesi i gazetës Lajm, Fejzi Hajdari në profilin e tij i ka shkruar një porosi njëri prej analistëve aktual në Maqedoni, duke ia përmendur inicialet. AI ka thënë se ky analist i është shmangur debatit në KTV.

Ja postimi i plotë:

Ky “profesor – analisti” (dylber – i vetpelqyer Y.I.) i BDI-se, i kishte ik debatit ne emisionin RUBIKON te Adriatik Kelmendi (KTV-Prishtine), kur kishte marr vesh se pjesemarres emisioni do te jem edhe une, Per habinë time, paraprakisht e kishte konfimuar pjesmarrjen, mirepo me te degjuar emrin tim, kishte nderruar mendje.

Sinqerisht doja ta pyesja, se cili eshte dallimi mes tij si profesor universitar dhe Bujar Osmanit e Artan Grubit, qe jane perfaqesues te BDI-se.

Do te doja njehere tjeter t’i kisha perballe ne emision Musa Xhaferin dhe Ali Ahmetin. E kuptoj se ata i kane analistet e vete….