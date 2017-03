Hajredini: BDI-ja përmes Subhi Jakupit e bëri VMRO-në parti fituese

Ish ministri Xhevdet Hajredini, thotë se BDI është fajtore për krizën e shkaktuar, sepse kur Gruevski acaronte dhe “helmonte” marrëdhëniet me të gjithë shtetet fqinje, me Bashkimin Evropian, SHBA-të, me përjashtim të Rusisë së Putinit.

Hajredini veç tjerash vlerëson se BDI ka kontribuuar edhe që VMRO-DPMNE të dalë fitues eme 51 deputetë në zgjedhjet e 11 dhjetorit.

“BDI-ja e bëri “fituese” në zgjedhjet e fundit VMRO-në, me anë të Doktorit të vet të Shkencave (Subhi Jakupin) në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Ali Ahmeti, prapë kërcënon me konflikt ndëretnik tani pas takimit me Federika Mogherinin. Këtë e bën me qëllim që të shpëtojë Gruevskin dhe vetenç por konflikt ndëretnik në Maqedoni nuk do të ketë, e as më pak skenar ukrainas.

Në qoftë se Ali Ahmeti vazhdon të veprojë në koordinim të fshehtë me Nikolla Gruevskin, mundësia e vetme do të ishte vetëm konflikti ndëretnik i brendshëm.

Me refuzimin e dhënies së mandatit Zaevit për formimin e qeverisë nga ana e Ivanovit, filloi edhe realizimi i planit të paralajmëruar nga Gruevski se nuk do të lejojë qeveri mes LSDM-së dhe BDI-së.

Është simptomatike se kur të gjithë faktorët relevantë ndërkombëtarë kërkojnë nga Ivanovi të tërheqë sa më shpejtë vendimin, Ali Ahmeti kërkon që ai ta rishqyrtojë atë dhe mbledh kryesinë për të filluar përsëri një fazë tjetër të “konsultimeve dhe analizave të thella, të gjithanshme e serioze”, shkruan Hajredini në kolumnën e tij të fundit, të publikuar nga Gazeta Lajm.

Përsëri, Ali Ahmeti bën fajtore partitë e tjera shqiptare për zvogëlimin e numrit të deputetëve shqiptarë në Kuvend. Por, për çfarë iu duhen deputetët shqiptarëve, të paktën sikurse vet ai, që në 15 vjet nuk e hapi gojën në seancat e Kuvendit, përveçse mori rrogën dhe përdori vetëm gishtin. Njësoj e ka detyruar të sillet edhe pjesa më e madhe e deputetëve të partisë së vet.

“Krizën e shkaktuan ata që robëruan institucionet e shtetit, komprometuan shtetin ligjor, ata që lejuan Gruevskin të hidhte 1 miliard euro në beton pranë Vardarit, në vend që të përdoreshin për ndërtimin e shkollave, ujësjellësve, rrugëve të cilat mungojnë nëpër fshatra e qytete të banuara me shqiptarë.

Krizën e shkaktuan ata të cilët në vend që të zbatonin marrëveshjen e Ohrit, e “analizojnë” atë duke derdh çdo vit nga 100 mijë euro, nga të cilat pjesa më e madhe kanë përfunduar në xhepin funksionarëve të tyre.

Krizën e ka shkaktuar BDI-ja, kur me urdhër të Gruevskit, kërkoi zgjedhje të parakohshme në 2014 me qëllimin e vetëm që të mundësonte rizgjedhjen e Ivanovit për kryetar shteti”, shkruan më tej Hajredini.