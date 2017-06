Haradinaj: Asnjëherë nuk do të dorëzohemi para sulmeve terroriste

Kryetari i AAK-së dhe kandidati për kryeministër, Ramush Haradinaj ka dënuar sulmin që ndodhi mbrëmë në Londër.

Ai ka shkruar se ” rreshtohemi me aleatët tanë në luftën e pakompromis kundër terrorizmit”.

“Thellësisht i prekur nga sulmet makabre në Londër dhe me humbjen e jetëve të njerëzve të pafajshëm. Lutjet tona sot janë me familjet e viktimave dhe popullin britanik. Asnjëherë nuk duhet dhe nuk do të dorëzohemi para akteve të tilla. Rreshtohemi me aleatët tanë në luftën e pakompromis kundër terrorizmit”, ka shkuar Haradinaj në Facebook.

Sulmi i mbrëmshëm terrorist në Londër la të vrarë gjashtë persona ndërsa 48 të tjerë u plagosën.