Hasan Prishtina më 1909: Shqiptarët e Kosovës mund të formojnë ushtri

Do të reagonte edhe në parlament po nuk u ndal me kaq. Në gazetën “Tanin” të Stambollit do të botonte një artikull, me të cilin, siç shkruante, donte t’i bënte me dije “disa të vërteta që kanë të bëjnë me shqiptarët” duke trajtuar procesin e papërfunduar të reformave në Shqipëri dhe se ato nuk bëhen me “dyfekë e topa, porse vetëm me dije të përgjithshme, drejtësi dhe kulturë.”

Hasan Prishtina reagoi ashpër për mosnjohjen e kontributit të shqiptarëve në Parandorinë Osmane. Por mbi të gjitha ua bënte me dije që shqiptarët në Vilajetin e Kosovës mund të formojnë një ushtri.

Se si iu përgjigj ai pinjollit të Vlorajve në lidhje “me shqiptarët malësorë të pacivilizuar”, se çfarë shkruan ai për besnikërinë e shqiptarëve ndaj osmanizmit, mund ta lexoni ekskluzivisht në shkrimin e hi.