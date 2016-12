Hetime të reja për krime lufte në rastin Limaj

Më 2 tetor 1998 persona të maskuar e me uniforma të UÇK-së kishin kidnapuar Ramiz Hoxhën nga fshati Bellanicë dhe Selman Binishin nga fshati Banjë, komuna e Malishevës.

Këta të dy ishin ekzekutuar po të njëjtën ditë në afërsi të fshatit Kravasari të Malishevës.

Për këtë ngjarje që ndodhi në fund të tetorit, Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj Fatmir Limajt.

Aktakuza pretendon se Limaj si pjesëtar i UÇK-së dhe komandant i Brigadës 121, nuk ka ndërmarrë masa të arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për ta parandaluar apo për të ndaluar vrasjet e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit.

Dy javë pas ngritjes së kësaj aktakuze, Emisioni “Drejtësia në Kosovë” kishte transmetuar një reportazh me rrëfimet e aktorëve të ngjarjes. Gjatë emisionit dëshmitarët e rastit kanë kujtuar se kanë dëgjuar personat e maskuar tek thirreshin me nofka.

Vëllai i Ramiz Hoxhës, Hajriz Hoxha, kishte kujtuar fjalët që të maskuarit shkëmbyen me njëri-tjetrin.

“Njani erdh prej atje, tu ardhë knej, ky tjetri i bërtiti: ‘Ftyrë’, dil në vend tondin. Veç kaq, ma tutje s’i njoh kush janë konë,” kishte thënë Hoxha.

Njëri nga pjesëtarët e UÇK-së që në atë kohë kishte mbajtur këtë nofkë, nuk ka pranuar të flasë duke mohuar se ka gisht në këtë ngjarje.

Pak javë pas transmetimit të këtij emisioni, prokurorja e rastit Drita Hajdari ka lëshuar një autorizim të ri për policinë për të hapur një hetim shtesë lidhur me këto pretendime.

“E kam lëshu autorizimin policisë me u marrë në pyetje Hajriz Hoxha lidhur me atë deklaratë. Tash e kemi fazën tjetër dhe për këtë është rrezik me ofru informacione të tjera se kush është ‘Ftyra’ apo si kemi me e zbulu se kush është ai,” ka thënë Hajdari.

“Drejtësia në Kosovë” në hulumtimin e nëntorit të këtij viti solli rrëfimet e atyre që përjetuan ngjarjet e vitit 1998 në Bellanicë.

Në mesin e rrëfimeve të transmetuara, përmendet letra e nënshkruar në emër të Policisë Ushtarake të UÇK-së, përgjegjësinë për të cilën e mohoi në vazhdimësi i akuzuari për këtë rast Fatmir Limaj duke pretenduar se nuk ka lidhje me këtë çështje dhe po ashtu duke bërë thirrje që për letrën të pyeteshin anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së

Në ngjarjet përreth Balancës Drejtësia në Kosovë solli edhe rrëfimet e aktivistëve të LDK-së të cilët gjatë kohës së luftës ishin mbajtur në burgjet e UÇK-së.

Jakup Kastrati një aktivist i LDK-së dhe ish kryetar i Komunës së Malishevës ka rrëfyer burgosjen dhe lirimin e tij nga UÇK-ja gjatë vitit 1998.

Aktakuza për rastin Bellanica është ndër aktakuzat e para të ngritura nga prokurorë vendorë për krime të luftës.